لأول مرة من عامين.. هبوط مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في بكين

أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انخفضت بنسبة 4.7% على أساس سنوي في يوليو/تموز، وهو أول هبوط في أكثر من عامين.

وهبطت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 80 ألف وحدة الشهر الماضي. ويقارن ذلك مع نمو بلغ 80% في مبيعات تلك المركبات في يونيو/حزيران.

وقالت جمعية مصنعي السيارات في الصين، الاثنين، إن إجمالي مبيعات السيارات في ثاني أكبر سوق للمركبات في العالم انخفضت 4.3% في يوليو/تموز، مواصلة التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.

وجاء ذلك في أعقاب انخفاض بلغ 9.6% في يونيو/حزيران وهبوط بنسبة 16.4% في مايو/أيار وأيضا أول انكماش سنوي العام العام الماضي منذ عقد التسعينات على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مؤلمة مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد لجمعية مصنعي السيارات تشن شيخوا "السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في يوليو/تموز هو التحول في السياسات"، مشيرا إلى تحرك الصين لخفض الدعم لتلك المركبات الشهر الماضي.

وكانت الجمعية قالت في السابق إنها تتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 26.68 مليون مركبة هذا العام.

وقلصت توقعاتها لزيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 1.5 مليون، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 1.6 مليون.