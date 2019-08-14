أرباح "داماك" تهوي 91% لـ82 مليون درهم بالنصف الأول

تراجعت أرباح شركة "داماك العقارية"، بنسبة 91% إلى 81.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ862.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

يعود سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات بنسبة 49 %، وانخفاض هامش الربح إلى 26.9 % مقارنة بـ 37.7 % خلال النصف الأول 2018.



كما يعود إلى تسجيل مخصص استهلاك حق استعمال الموجودات بقيمة 16.4 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة عام 2018.

أما على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تراجعت أرباح "داماك" إلى 50.6 مليون درهم بالربع الثاني، مقارنة بـ378.2 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي.

ووافق مجلس إدارة شركة "داماك العقارية" خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي على الاستحواذ على قطعتي الأرض المعروضتين من قبل شركة "دايكو العقارية" بمنطقة الصفوح والخليج التجاري الواقعتين بإمارة دبي.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة فوض مديرها المالي للقيام بعملية التفاوض.