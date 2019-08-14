الواحة كابيتال تتكبد خسائر بـ182 مليون درهم.. لهذا السبب

تكبدت شركة "الواحة كابيتال" خسائر بـ182.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2019، مقارنة بأرباح قدرها 239.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تراجع الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بـ 36% لتصل إلى 178.9 مليون درهم مقابل 281.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018.

كما يعود إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة بقيمة 209.4 مليون درهم، مقارنة بـ 143.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الشركة خسارة من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمقدار 153.6 مليون درهم.

وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 35% لتبلغ 99.4 مليون درهم مقارنة بـ 73.4 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018.

في حين حققت الشركة خلال النصف الأول من 2018 مكاسب غير متكررة من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بيه للبيع بقيمة 92.1 مليون درهم مقابل لا شيء خلال الفترة الحالية.