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تراجع أرباح "أرابتك" 49% لـ58 مليون درهم خلال 6 أشهر

المصدر: العربية.نت
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انخفضت أرباح شركة "أرابتك القابضة" بنسبة 49% إلى 57.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ113 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات بنسبة 12 %، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 28 % لتصل إلي 206.1 مليون درهم مقارنة بـ 160.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2018.

كما يعود إلى تسجيل خسائر من حصة في نتائج شركة زميلة بمقدار 7.8 مليون درهم مقابل أرباحا قدرها 7.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام لسابق.

أما أرباح الربع الثاني، فقد تراجعت إلى 26.1 مليون درهم، مقارنة بـ49.4 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

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