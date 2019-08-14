نمو أرباح "أمانات" الفصلية بـ26% لـ35 مليون درهم

سجلت أمانات صافي أرباح قدره 35.1 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثاني 2019، بزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. كما بلغ إجمالي إيرادات أمانات 63.8 مليون درهم إماراتي بزيادة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

كذلك حقق الدخل من الشركات الحليفة والتابعة لدى "أمانات" نمواً بعد أن سجل زيادة بنسبة 121% على أساس سنوي ليصل إلى 54.5 مليون درهم إماراتي.

وارتفعت حصة الدخل من الشركات الحليفة والتابعة من إجمالي إيرادات الشركة للربع الثاني 2019 إلى نسبة 85% (مقارنةً بـ 49% خلال نفس الفترة من العام 2018) وذلك بعد احتساب الدخل المتأتي من إيرادات الإيجار العائدة إلى أرض و مباني (أصول) مدرسة "نورث لندن كوليجييت" في دبي، والتي استحوذت عليها "أمانات" بالكامل في يونيو من العام 2018.

بلغ حجم فائض السيولة النقدية لدى أمانات مع نهاية الربع الثاني 2019 ما مجموعه 537 مليون درهم إماراتي، ونتيجة الاستخدام الكفؤ والفعال لفائض السيولة النقدية هذا بلغ العائد على الفائض نسبة 3.34% خلال الربع الثاني 2019 مقارنةً بـ 3.29% لنفس الفترة من العام 2018.

يذكر أن الحجم الإجمالي لاستثمارات أمانات منذ تأسيسها وحتى نهاية الربع الثاني 2019 قد بلغ 2 مليار درهم إماراتي، تشكل نسبة 79% من إجمالي رأس مالها والبالغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وقد استكملت أمانات تحولها إلى شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق المعايير المراعية لإجراءات سوق دبي المالي، في ظل توافق إيراداتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.