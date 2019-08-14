"مجموعة أبوظبي المالية" الاسم الجديد لشركة "شعاع"

وافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي على تغيير اسم الشركة إلى "مجموعة أبوظبي المالية".

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة وافق على رفع عدد أعضائه من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، بالإضافة لتعيين "مسعود محمد شريف محمود" كعضو في المجلس.

ووافق المجلس أيضا على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وأتي تغيير اسم الشركة بعد أن أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن إتمام عملية زيادة رأسمالها من 1.065 مليار درهم إلى 2.54 مليار درهم من خلال إصدار 1.47 مليار سهم جديد بقيمة درهم واحد لكل سهم.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أنه تم زيادة رأسمالها، بعد صدور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل النظام الأساسي للشركة.

ويأتي ذلك عقب إصدار شعاع 1.47 مليار سهم جديد في سوق دبي المالي لصالح "أبوظبي كابيتال مانجمنت" الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية والشريك الاستراتيجي في شعاع.

وأشارت إلى أن هذه الأسهم الجديدة ستخضع لفترة حظر مدتها 12 شهراً من تاريخ الإصدار.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة "شعاع كابيتال" خلال اجتماعها الذي عقد يوم 11 يوليو 2019 على زيادة رأسمال الشركة.

كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على صفقة الاندماج المقترحة مع "مجموعة أبوظبي المالية "، المجموعة الاستثمارية الرائدة في المنطقة.