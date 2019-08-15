"الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض أصناف السجائر بنسب تصل إلى 6% في مصر

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد اليوم الخميس عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 جنيه (0.998 دولار) إلى 17.50 جنيه (1.1 دولار)، وسجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها وذلك اعتباراً من "الأربعاء 14 أغسطس 2019".

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وعزا هاني أمان العضو المنتدب للشركة في اتصال هاتفي مع رويترز زيادة الأسعار إلى "زيادة التكاليف على الشركة من عمالة ومدخلات إنتاج" مضيفاً "كان لابد من رفع الأسعار... الأصناف التي تم زيادة أسعارها من الأكثر المنتجات التي كانت في حاجة للزيادة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.