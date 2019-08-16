استقرار مخزونات الشركات الأميركية في يونيو

أظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن مخزونات الشركات الأميركية استقرت على غير المتوقع في يونيو مع تسجيل مخزونات لدى متاجر التجزئة هبوطاً أكبر من التقديرات الأولية.

وقالت وزارة التجارة إن استقرار مخزونات الشركات جاء بعد زيادة بلغت 0.3% في مايو.



والمخزونات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المخزونات 0.1% في يونيو حزيران.



وهبطت مخزونات التجزئة 0.3 في يونيو بدلاً من انخفاض قدره 0.1% في التقديرات الأولية التي صدرت الشهر الماضي.



وقالت الحكومة الأميركية الشهر الماضي إن المخزونات خصمت 0.86 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام. ونتج عن ذلك نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1% متباطئاً من وتيرة قوية بلغت 3.1% في الربع الأول.