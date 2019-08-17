السعودية: الاعتداء على معمل شيبة لم يؤثر على إنتاج النفط

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي: "خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول".

وأضاف الفالح في بيان صحافي أن "إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه".

وشدد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وقال إن هذا الاعتداء على منشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، و"بالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

وأوضحت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها "على حريق محدود وقع صباح اليوم السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات".

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث"، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.