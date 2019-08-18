عقد بـ68 مليون ريال بين "المعمر" و"التعاونية للتأمين"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس"، توقيعها يوم 8 أغسطس 2019 مع "التعاونية للتأمين" عقد توريد أجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة 5 سنوات بقيمة 68.04 مليون ريال.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر اعتبارا من الربع الرابع 2019، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2020، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2021، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2022، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2023، الربع الأول والثاني والثالث 2024.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة #المعمر_لأنظمة_المعلومات ، قد أعلنت في مارس الماضي عن تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للأفراد بنسبة 148.68%.

وقالت الشركة، في بيان تلقى "العربية.نت" نسخة منه آنذاك ، إن عدد المكتتبين الأفراد في شركة المعمر بلغ 7.947 مكتتب قاموا بضخ 32.1 مليون ريال للاكتتاب في 713.650 سهما بسعر 45 ريالا للسهم الواحد.