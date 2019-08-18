ماذا قالت "داماك" عن الاستحواذ على قطعتي أرض في دبي؟

أوضحت شركة "داماك" العقارية أن مفاوضات الاستحواذ على قطعتي أرض في منطقة الصفوح ومنطقة الخليج التجاري، لم تكتمل بعد بشكل نهائي.

وأعلنت في بيان لها على موقع سوق دبي المالي، أنها ستعلن عن قيمتها في حال إتمامها.

وكان مجلس إدارة الشركة، قد وافق يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 أغسطس/آب، على الاستحواذ على قطعتي الأرض المعروضتين من قبل شركة "دايكو العقارية"، بمنطقة الصفوح والخليج التجاري الواقعتين بإمارة دبي.

وتراجعت الأرباح العائدة على مساهميها بنسبة 91% خلال النصف الأول من عام 2019، على أساس سنوي لتصل إلى 81.6 مليون درهم، مقابل 862.1 مليون درهم بالنصف الأول من عام 2018.