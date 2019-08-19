ارتفاع طفيف بأرباح "الأبحاث والتسويق" الفصلية

ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بنسبة بسيطة 0.11% خلال الربع الثاني من 2019، لتصل إلى أرباح صافية بعد الزكاة والضريبة 85.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح 85.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وأرجعت المجموعة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، الاثنين، الارتفاع الطفيف في الأرباح إلى "ارتفاع الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع".

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي ربح المجموعة 7.1% مقارنة بأرباح الربع الأول من 2019، البالغة 79.9 مليون ريال، وذلك بسبب "انخفاض تكاليف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وكذلك انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية مقارنة بالربع السابق للعام الحالي".

وبلغ إجمالي الإيراد خلال الربع الحالي 554.8 مليون ريال، مقابل 514.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع 7.8%، ومقابل 531.6 مليون ريال للربع السابق.

وارتفع صافي ربح المجموعة بالنصف الأول من 2019، إلى 165.5 مليون ريال مقارنة بـ 97.3 مليون ريال بالنصف الأول من 2018، بارتفاع 70% وذلك بسبب "ارتفاع الربح الإجمالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.8%".