تراجع المبيعات يهوي بأرباح "عامر غروب" النصفية بـ 54%

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة عامر القابضة "عامر جروب" المدرجة بالبورصة المصرية، خلال النصف الأول من 2019، تراجع أرباحها بنسبة 54% على أساس سنوي، نتيجة تراجع المبيعات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت نحو 25.42 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت نتائج أعمال الشركة إلى تراجع مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 691.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 802 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 65.36 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 41.14 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الماضي.

وكانت "عامر جروب" قد سجلت صافي خسائر بلغت 4.55 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 18.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.