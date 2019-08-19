ماذا دار بين رئيس "أبل" وترمب حتى أجبره على قطع وعدٍ؟

حذر رئيس شركة أبل الأميركية تيم كوك الرئيس الأميركي من التأثير السلبي للرسوم الجمركية المقبلة على الشركة الأميركية.

جاء ذلك خلال محادثة بين ترمب وكوك لمناقشة تداعيات فرض الولايات المتحدة لرسوم جديدة على الواردات الصينية من المفترض أن تبدأ في الأول من سبتمبر المقبل وتشمل واردات بقيمة 300 مليار دولار.

واعترف ترمب بأن كوك قد قدم حجة مقنعة بأن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على أعمال الشركة الأميركية بالإضافة إلى أنها ستقدم مزايا تحفيزية لمنافستها سامسونغ والتي لن تخضع منتجاتها لرسوم جمركية لأنها كورية الصنع.

ووعد ترمب بإعادة التفكير في قراره بخصوص الرسوم.

وتُجمع شركة أبل معظم منتجاتها في الصين وستخضع لضريبة استيراد إضافية بنسبة 10 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.