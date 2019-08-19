"البحر الأحمر العالمية" تعمق خسائرها الفصلية 180%

عمقت شركة البحر الأحمر العالمية، خسارتها في الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 180% لتصل الخسائر الفصلية إلى نحو 27.5 مليون ريال، مقابل 9.8 مليون ريال خسارة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، زيادة خسائرها هذه إلى "انخفاض هامش الربح بقيمة 19.3 مليون ريال".

ويأتي هذا التراجع، نتيجة "لانخفاض نسبة إجمالي هامش الربح من 9.6% خلال الربع الثاني من العام السابق إلى نسبة 0.1% خلال الربع الحالي، بسبب تدني إيرادات عمليات التأجير ومبيعات الوحدات السكنية بنسبة 23.7% و42.6% على التوالي".

وخسرت الشركة نحو 45.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 مقارنة بخسائر قدرها 25.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2018.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الأرباح بقيمة 22.8 مليون ريال.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتقلص هامش إجمالي الربح من نسبة 8.6% خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام السابق إلى نسبة 2.8% خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات من 348.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى 259 مليون ريال خلال الفترة الحالية.