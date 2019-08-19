"الدوائية" تتكبد خسائر ضخمة تتجاوز 200 مليون ريال

تكبدت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ، SPIMACO خسائر فصلية وصلت إلى 188 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 12 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج الفصلية معاكسة لتوقعات EFG -HERMES التي أشارت إلى أرباح بقيمة 27.5 مليون ريال.

أما على مدار النصف الأول من العام، فتكبدت الشركة خسائر تجاوزت 200 مليون ريال.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات إضافة إلى تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي.

كما تأثرت نتائج SPIMACO بالوضع المالي لإحدى الشركات الزميلة، الذي أثر سلباً على قدرة تلك الشركة على سداد التزاماتها، حيث تم خلال الربع الثاني تسجيل مخصص لضمانات التسهيلات البنكية المقدمة لتلك الشركة بمبلغ 109 ملايين ريال.