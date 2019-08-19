"اليمامة للحديد" تتكبد خسارة بـ21 مليون ريال في 9 أشهر

تكبدت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، خسائر بـ21.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة بأرباح 5.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت خسائر "اليمامة" إلى 2 مليون ريال، مقارنة بخسائر 5.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات المصاحبة لارتفاع متوسط أسعار الحديد عالمياً وذلك لضعف الطلب وحدة المنافسة.

- ارتفاع مصاريف التمويل خلال الفترة الحالية لتمويل الخامات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والمستخدمة في الإنتاج.



بينما أرجعت سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بواقع 4.21% وانخفاض تكلفة المبيعات.

على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل لتمويل الخامات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والمستخدمة في الإنتاج.