المالية السعودية في طريقها لتملك حصة في "زين"

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، دخولها اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2019 في مناقشات مع وزارة المالية السعودية بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية التي ستصدرها أو بأي شكل آخر.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن إتمام الصفقة سيكون معلقاً بما قد ينتج عن تلك النقاشات وخاضعا لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية وجمعية الشركة العامة غير العادية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لا يمكن احتساب الأثر المالي لهذا التغير في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً بما ذكر على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر 2017 المتعلق بتوصيات مجلس إدارتها بتخفيض رأسمال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.