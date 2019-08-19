"صادرات" تتحول للخسارة بـ3.3 مليون ريال بالربع الثاني

تكبدت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، خسائر بـ11.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بأرباح 12.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تكبدت "صادرات" خسائر بـ3.3 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بأرباح 300 ألف ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض سعر مادة الكبريت بشكل أساسي والمواد الأولية عالمياً وقلة الطلب على مادة الإسمنت مما أدى إلى انخفاض المبيعات.

- تدني تقييم قيمة استثمار الشركة في شركة المخازن والخدمات المساندة.

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثل من العام السابق للعام 2018م.

ولنفس السبب أرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.