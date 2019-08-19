STC تفسخ الاتفاقية مع "هيئة الرياضة" و"الاتحاد السعودي"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية الموقعة تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن ذلك يعود لعدم جدواها تجاريا في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي، مبينة أنها تعمل حاليا على إنهاء تلك الاتفاقيات.

وتوقعت الشركة ألا يكون للتغير الحاصل أثر مالي جوهري.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد وقعت اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018 م الموافق 19 ذو القعدة 1439 هـ، مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم للعام (2019/2018).