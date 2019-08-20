أرامكو تعين Lazard وMoelis لتقديم المشورة بخصوص الطرح

طلبت شركة أرامكو رسميا من بنوك رئيسية تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المرتقب، الذي قد يصبح الأكبر في العالم، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ومن المتوقع جمع أكثر من 100 مليار دولار نتيجة لعملية طرح حصة من أرامكو، التي من المخطط أن تجري بين عامي 2020 وأوائل 2021.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أرامكو طلبت رسميا من بعض البنوك تقديم مقترحات بشأن أدوارها المحتملة في الطرح العام المرتقب للشركة، مضيفة أن الشركة عينت بنكي الاستثمار Lazard و Moelis لتقديم المشورة بخصوص الطرح العام المقبل، والمتوقع أن يتم بين أواخر 2020 ومطلع 2021.

وكانت أرامكو قد عينت JP MORGAN و MORGAN STANLEY و HSBC للقيام بدور رئيسي، في الطرح في عام 2016، قبل أن ترجئ عملية الطرح بعد استحواذها على حصة 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وحققت أرامكو أرباحا صافية بقيمة 47 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات حوالي 164 مليار دولار.

وكانت أرامكو بدأت نشر نتائجها المالية استعدادا لأول بيع سندات دولية لها، وهو ما أظهر أنها الشركة الأعلى ربحية في العالم.



ووقعت أرامكو حديثا خطاب نوايا للاستحواذ على 20% في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات تابعة لشركة ريلاينس الهندية، في أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها الهند على الإطلاق.