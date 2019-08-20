إيرادات "أوراسكوم للتنمية - مصر" تقفز 52% لـ2.3 مليار جنيه

أعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية – مصر"، ارتفاع إيراداتها بنسبة 52.4% لتصل إلى 2.33 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2018.

ولدى إعلانها نتائج أعمال النصف الأول، أرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى تحسن الأداء التشغيلي في جميع قطاعات الأعمال وفي جميع الوجهات. وقد ارتفع مجمل الربح بنسبة 20.1% ليصل إلى نحو 733.8 مليون جنيه مع تحقيق هامش بنسبة 31.5%.

وأعلنت الشركة ارتفاع صافي المبيعات العقارية بنسبة 253.4% ليصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 1,2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2018. كما ارتفعت الإيرادات العقارية بنسبة 170.6% لتصل إلى 1.25 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2019.

وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 18.3% إلى نحو 743.2 مليون جنيه، وارتفاع قيمة اجمالي الأرباح التشغيلية للفنادق بنسبة 19.0% لتصل إلى 329.2 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2019. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 28.4% لتصل إلى 335.2 مليون جنيه مصري.

وأشارت نتائج الأعمال، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 52.4% لتصل إلى 2.33 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2019. كما ارتفع صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 17.5% لتصل إلي 768.5 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2019.

أيضاً ارتفع صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 43.8% لتصل إلي 908.1 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2019. وهامش يصل إلى 39%.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 113.3% لتصل إلى 393.8 مليون جنيه خلال النصف الأول. وأعلنت توقيع اتفاقية مع البنوك لجدولة القروض بقيمة 3.8 مليار جنيه. كما أعلنت الانتهاء من بيع كامل حصة الشركة في مجموعة شركات تمويل وكذلك حصتها البالغة 51% في الفندق العائم "أوبروي زهرة".