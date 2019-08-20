تبوك الزراعية ترفع خسائرها الفصلية لـ66.6 مليون ريال

تكبدت شركة تبوك للتنمية الزراعية خسائر قوية بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2019، بلغت 66.6 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 6.6 مليون ريال.

وزادت خسائر الربع الثاني 183%، مقارنة بخسائر الربع السابق والتي كانت 23.5 مليون ريال.

وأرجعت تبوك الزراعية ارتفاع خسائرها إلى هبوط مشروعات رأسمالية، وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة، وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة، وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية، وانخفاض حجم المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.

وخلال النصف الأول من 2019، بلغت خسائر تبوك الزراعية 90.1 مليون ريال.