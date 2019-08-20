دعوى قضائية ضد إعمار مصر بشأن 400 فدان.. والشركة ترد

قال خالد أبو بكر المحامي لرويترز، إنه أقام دعوى قضائية نيابة عن موكله رجل الأعمال وحيد رأفت ضد شركة إعمار مصر للتنمية للمطالبة بأكثر من 400 فدان من أرض مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، بينما أكدت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، عدم صحة الادعاء وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه.

وإعمار مصر شركة تابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي والتي يرأسها الملياردير الإماراتي محمد العبار. ويقع مشروع مراسي على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط.

وقال أبو بكر لرويترز: "نسعى وراء حقنا منذ أكثر من 35 سنة، والذي دعانا الآن للمطالبة بحقوقنا خروج عقد مسجل من الشهر العقاري بتاريخ 28 يوليو يوضح ملكية الدكتور وحيد رأفت".

وأضاف أن القضية أخذت رقم 481 لعام 2019 محكمة جنوب القاهرة وستُنظر في جلسة 2 سبتمبر.

وقالت إعمار مصر في بيان إلى البورصة اليوم، إنها تؤكد "عدم صحة الادعاء وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه. أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلا نهائيا موثقا لدى مكتب الشهر العقاري المختص".

وأضافت "إعمار قامت بشراء أرض مراسي بموجب مزاد علني من الدولة وتم سداد ثمن الأرض بالكامل ولا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص".

وأوضحت إعمار في بيانها للبورصة أنها "ستقوم بالتعامل مع هذه الادعاءات غير الصحيحة".

وتبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه أو ما يعادل 3.2 مليار دولار وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقالت إعمار مصر "ما يثار حاليا لن يكون له أثر مالي مؤثر على الشركة".

وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم إعمار مصر عند مستوى 3.35 جنيه بارتفاع 0.3%.

وبسؤال أبو بكر عن مساحة الأرض التي يطالب بها كحق لموكله قال "جزء كبير من الأرض (مشروع مراسي) يفوق 400 فدان من إجمالي 1500 فدان. رافع الدعوى يريد كافة حقوقه".

وحيد رأفت، صاحب الدعوى القضائية ضد إعمار مصر، رجل أعمال يعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ 40 عاما.

ومشروع مراسي هو أحد أهم مشروعات إعمار مصر بجانب مشروع أب تاون كايرو الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر.

وتبرعت الشركة في أبريل بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية وهو ما كبدها خسارة بقيمة 324.325 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مقابل صافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 598.497 مليون جنيه قبل عام.