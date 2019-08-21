الموافقة على خفض رأسمال "أميانتيت السعودية" بـ 70%

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "أميانتيت العربية السعودية" تخفيض رأس مالها من 1.15 مليار ريال إلى 344.51 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 115.5 مليون سهم إلى 34.45 مليون سهم. وتمثل نسبة التخفيض هذه 70% من رأس المال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبينت الهيئة أن شركة "أميانتيت العربية السعودية" ستنشر تقريراً معداً من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.