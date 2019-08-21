تراجع أرباح "فواز الحكير" الفصلية 10% لـ224 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة فواز عبدالعزيز الحكير "الحكير"، بنسبة 10% إلى 224 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي فى يونيو 2019، مقارنة بـ249.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 بدءاً من 1 أبريل 2019: وأدى ذلك إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26.0 مليون ريال سعودي.

كما نتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4,653.0 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4,530.0 مليون ريال سعودي. وبلغ صافي الربح 249.5 مليون ريال سعودي قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، وهو نمو بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ولقد كان لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 تأثير مهم على تبويب إيجارات الشركة وشركاتها التابعة (كأطراف مستأجرة) بقائمة الدخل حيث تم استبدال بند مصروف الإيجار من خلال بند استهلاك موجودات حق استخدام وتكلفة التمويل، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في كل من مصروف الاستهلاك وتكلفة التمويل ونقص كبير في المصروفات الإيجارية مقارنة بالفترات السابقة.

وترجع الزيادة في تكلفة التمويل إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عند مقارنة نتائج هذا الربع مع الفترات السابقة، وذلك مع مراعاة أن جزءاً كبيراً مما يتم عرضه هذا الربع كنفقات تمويل كان داخلاً في احتساب إجمالي الربح والربح التشغيلي في الفترات السابقة المعروضة.



- انخفضت الإيرادات بنسبة 6%، أي ما يعادل 113.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



- ارتفعت تكلفة التمويل إلى 112.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الحالى، بزيادة نسبتها 99.0%، أي ما يعادل 56.0 مليون ريال سعودي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية وفقاً للتوجيهات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16.



جاء ذلك على الرغم من:



- تنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحًا للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءًا من علاقات استراتيجية، حيث قامت الشركة ببيع علامة Mark’s & Spencer وإنهاء عقدها مع العلامات الأخرى ضعيفة الأداء، والتي بلغت مساهمتها 160.0 مليون ريال من إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي.



- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 25%، أي ما يعادل 132.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الحالى بفضل إعادة التفاوض على تكلفة الشراء لعدد من العلامات التجارية والتركيز على العلامات التجارية والمحلات التجارية ذات الربحية العالية الرائدة إلى خفض التكلفة المباشرة بنسبة 19%.



- انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 27.3%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق من خلال استخدام التسويق المستهدف في وسائل التواصل الاجتماعي وتقليل تكلفة الشحن والتخزين، وكذلك تخفيض تكلفة الخدمات المساندة.



- انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 38% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.