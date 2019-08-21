تراجع قوي لأرباح "الغاز والتصنيع" بـ45% بالربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بنسبة 66.6% إلى 119.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 ، مقارنة بـ71.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت أرباح "الغاز والتصنيع الأهلية" بنسبة 44.8% إلى 17.8 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ32.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الزيادة في مجمل الربح بـ 1.07 مليون ريال.

- انخفاض في تكلفة الإيرادات.

- الزيادة في إيراد الاستثمارات بـ69.71 مليون( نتيجة تسجيل أرباح للربع الأول بقيمة 81 مليون ريال تمثل توزيعات استثنائية من الشركة الوطنية للغازات الصناعية كما تم الإعلان عنه بتاريخ 5 مارس 2019).

- الزيادة في الإيرادات الأخرى بـ2.1 مليون ريال.

جاء ذلك على الرغم من:

- الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 3.84 مليون ريال.

- الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية 15.10 مليون ريال.

- الزيادة في خسارة واستبعاد واستبدال الأسطوانات بـ 4,14 مليون ريال.

- الانخفاض في الحصة من أرباح الشركات الزميلة بـ 793 ألف ريال.

- الزيادة في الأعباء المالية بـ 786 ألف ريال.

- الزيادة في الزكاة الشرعية بـ471 ألف ريال.



كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- الانخفاض في مجمل الربح بـ1,3 مليون ريال.

- انخفاض في مبيعات الغاز والخزانات.



- الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4,09 مليون ريال.



- الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بـ 10,73 مليون ريال.



- الزيادة في الأعباء المالية بـ579 ألف ريال.



جاء ذلك على الرغم من الزيادة في الإيرادات الأخرى بـ 2.42 مليون ريال.