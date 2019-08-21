علي بابا تستعد لطرح أسهمها في هونغ كونغ بأكتوبر

تستعد مجموعة علي بابا الصينية، القابضة المحدودة لطرح أسهمها في هونغ كونغ، في أقرب وقت في أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يكون هذ الطرح العام هو الأكبر منذ 2010.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن عملاق التجارة الإلكترونية كان يعتزم طرح الأسهم في أغسطس إلا أن الاحتجاجات في أنحاء المدينة خففت من شهية المستثمرين وأدت إلى تأجيل الطرح.

وأفادت المصادر أن علي بابا عينت China International Capital و Credit Suisse لإدارة الطرح المنتظر في النصف الثاني من السنة الحالية.

وكانت علي بابا استفادت من الطفرة في التجارة الصينية عبر الإنترنت، لكنها تواجه تحديات جديدة في الحفاظ على النمو مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.