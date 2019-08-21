"الباحة" تتحول للربحية بـ180 ألف ريال بالربع الثاني

تقلصت خسائر شركة الباحة للاستثمار والتنمية، إلى 422 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بخسائر 10.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تحولت شركة "الباحة" للربحية بـ180 ألف ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر 11.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تسجيل مصاريف زكاة بالفترة المماثلة والمتعلقة بالفروقات بالربط الزكوي للأعوام من 2000 وحتى 2010 بمبلغ وقدره 16,849,347 ريالا سعوديا.

ولنفس السبب أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.