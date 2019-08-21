"المراعي" تنجز مشروع الخرج للطاقة الشمسية بـ 44 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي السعودية، الانتهاء بنجاح من مشروع الخرج للطاقة الشمسية (الكهروضوئية) مما يجعله أكبر تركيب للطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية التي تعمل في المملكة بكلفة 44.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، إن تأثير انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة لا يقتصر على البيئة فحسب، بل أيضًا على نتائج الشركة المالية.

وأوضحت أن المشروع يشتمل على 15 ميغاوات من السعة المركبة، والتي تضم أكثر من 44,000 لوحة شمسية قادرة على إنتاج 28 جيجا وات/ساعة من الطاقة المتجددة النظيفة سنويًا، مؤكدة أن المشروع سيزيح 8.1 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل زراعة أكثر من 8,000 شجرة.

وقالت المراعي إنها طورت خارطة طريق للطاقة، توضح كيفية قيام المراعي بتحسين أداء الطاقة لديها من خلال كفاءة استهلاك الطاقة والاتجاه نحو التوليد من مصادر مستدامة. ومفتاح تنفيذ هذه الاستراتيجية هو مجموعة من مشاريع توليد الطاقة الشمسية.

وبحلول نهاية عام 2020، تهدف شركة المراعي إلى زيادة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موفرةً المزيد من القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، حيث ستمثل حوالي 10% من إجمالي استهلاك الشركة للطاقة مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وذكرت الشركة أنها ستواصل تطوير برنامجها للطاقة والاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من أجل الاستخدام الآمن والفعال للطاقة النظيفة، وتوفير جودة تستحق الثقة، بطريقة أكثر استدامة، تثري حياة المستهلكين كل يوم.