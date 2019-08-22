فشل صفقة استحواذ "برايم" على وحدتي "فاروس" المصرية

أعلنت فاروس القابضة للاستثمارات المالية المصرية، عدم توصلها إلى اتفاق نهائي مع برايم القابضة للاستثمارات المالية فيما يخص الاستحواذ على وحدتيها فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس للترويج وتغطية الاكتتاب.

وعزت فاروس، في بيان، عدم إبرام اتفاق إلى خلافات بشأن عدد من البنود الرئيسية.

وكانت برايم تقدمت في يونيو/حزيران الماضي بعرض للاستحواذ على الوحدتين بالكامل بعد إتمام الفحص الفني.

وتأسست فاروس القابضة في 2005 وهي من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها 4 شركات متخصصة في إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، وتعمل في مصر ودبي.