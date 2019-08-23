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تيناريس الإيطالية تفوز بعقد بـ1.9 مليار دولار من أدنوك

المصدر: ميلانو – رويترز
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قالت شركة تيناريس الإيطالية لصناعة أنابيب الصلب إنها فازت بعقد مدته 5 سنوات وقيمته 1.9 مليار دولار لتوريد معدات وخدمات إلى شركات بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأضافت تيناريس أن العقد يشمل توريد مصفوفة كاملة من أنابيب ووصلات الصلب لمشاريع للتوسعة في الاستكشاف والإنتاج بالحقول البرية والبحرية لأدنوك.

يذكر أن شركة "تيناريس" تأسست في لوكسمبورغ عام 2002، وبلغت إيراداتها السنوية بلغت 5.3 مليار دولار في عام 2017، في حين حققت أرباحا سنوية بـ 566 مليون دولار.

يبلغ عدد موظفيها 22 ألفا، وقيمتها السوقية عند 23 مليار دولار.

وتيناريس هي شركة مدرجة في نيويورك وميلانو، ومدرجة في قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة في العالم.

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