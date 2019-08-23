هواوي تتخلى عن إطلاق أي هواتف ذكية بنظامها الجديد في 2019

قال مسؤول في "هواوي" الصينية إن الشركة لا تعتزم خلال العام الحالي إطلاق أي هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل (هارموني أو إس) HarmonyOS الجديد الذي أعلنت عنه حديثًا، وأنها ستستمر في الاعتماد على نظام أندرويد.

ونقل موقع (سي نت) CNet التقني عن نائب رئيس هواوي فينسنت يانج الذي حضر حدثًا إعلاميًا أُقيم الأربعاء في مدينة نيويورك الأميركية قوله: "نريد أن نحافظ على معيار واحد، ونظام بيئي واحد". مضيفًا أن نظام هارموني قد ينفع كخيار "ب" للشركة، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتابع "سنلجأ إلى نظام هارموني في حال أصرت الولايات المتحدة على فرض حظر شامل على شركة هواوي يمنعها من الوصول إلى الأجزاء المهمة من نظام أندرويد، بما في ذلك خدمات جوجل، مثل الخرائط، والمتجر".

وكانت هواوي قد كشفت في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري عن نظام هارموني الذي تروج له على أفضل من نظام أندرويد وأسرع، إذ بُني باستخدام عدد أقل من الأسطر البرمجية، وهو قادر على تشغيل المنتجات الذكية، مثل السيارات، وأجهزة التلفاز، والساعات.

ومن المقرر أن تكشف شركة هواوي التي تضررت بشدة من الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين تلفاز ذكي يعمل بنظام هارموني، وقال يانج إنه يتوقع إطلاق ساعة ذكية تستخدم النظام أيضًا.

وألمح يانج إلى هاتف رائد قادم – يُعتقد على نطاق واسع أنه (ميت 30 برو) – وقال إنه سيعمل بنظام أندرويد. وفي حال فُرض الحظر على هواوي، فإن الشركة سوف تتحول إلى نظام هارموني لتشغيل هواتفها.

ويعتقد أن إحجام هواوي عن التحول إلى نظام هارموني الآن كنظام تشغيل لهواتفها الذكية ليس مفاجئًا، إذ لم يمضِ على الإعلان عنه إلا أيام، وهو حتى الآن لا يدعم أي تطبيق من التطبيقات التي يحتاجها المستخدمون. كما أن إطلاق هاتف بهذا النظام يعني أنه لا يتضمن أي خدمة من خدمات جوجل، الأمر الذي يجعل بيعه خارج الصين أمرًا شبه مستحيل.