"هواوي" الصينية تتحدى القيود الأميركية بتصريح مثير

فيما يمكن تسميته باختيار التحدي لأميركا رغم القيود الشديدة المفروضة عليها، ردت عملاق التكنولوجيا الصيني بتصريحات قوية على قرار واشنطن تمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أميركية.

وقالت هواوي تكنولوجيز اليوم الجمعة، إنها "مستعدة تماما" للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أميركية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة شراء الإمدادات.

موضوع يهمك قال مؤسس هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأميركية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في... مؤسس هواوي: لن أقدم تنازلات لترمب ولو كان الثمن ابنتي! شركات

وأدلى إريك شو نائب رئيس مجلس إدارة هواوي بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي لتقديم رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة في شنتشن.

تصريحات نائب رئيس هواوي تأتي متماشية مع تلك التي أطلقها مؤسس الشركة قبل يومين والتي قال فيها إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأميركية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها.

وقال رين تشينغ، الثلاثاء الماضي إنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأميركية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب التعريفة الجمركية، حتى إذا كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع قانوني أطول أمدا، وهي الآن قيد الإقامة الجبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها لها محكمة أميركية.

ووضعت وزارة التجارة شركة هواوي على قائمة سوداء في شهر مايو، بعد أن أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية بسبب تهديدات التكنولوجيا الأميركية. وتمنع القائمة السوداء الشركات الأميركية من بيع أو نقل التكنولوجيا إلى هواوي ما لم يتم منحها ترخيصًا خاصًا.

قرار مسيّس

وردت هواوي في بيان جاء فيه أنه "من الواضح أن هذا القرار المتّخذ في هذا التوقيت بالذات مسيّس ولا علاقة له بالأمن القومي" الأميركي، مضيفة أن الإجراءات الأميركية "تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة".

وتابع البيان أن الإجراءات "لا تصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات الأميركية". وأضاف أن محاولات خنق هواوي "لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي".