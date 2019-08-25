استقرار أرباح "باعظيم" الفصلية عند 5.3 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "باعظيم التجارية"، بنسبة 5% إلى 12.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 ، مقارنة بـ11.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت الأرباح بشكل بسيط بنسبة 0.3% إلى 5.35 مليون ريال، مقارنة بـ5.34 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.17% وانخفاض مصروفات البيع والتسويق.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق.

وبلغت إجمالي مبيعات النصف الأول من العام المالي 2019: 154,506,131 ريال مقارنة بمبلغ 152,715,617 ريال في النصف المماثل من العام المالي 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 1.18% .

وبلغ صافي الدخل والدخل الشامل للنصف الأول من العام المالي 2019 12,377,901 ريال بالمقارنة بمبلغ 11,808,427 ريال في النصف الأول من العام المالي 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.83% .