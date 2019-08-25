بوبا العربية: تلقينا خطاب تعميد من STC لتقديم خدمات التأمين الصحي

قالت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني إنها تلقت اليوم الأحد تعميد شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

وأضافت بوبا العربية في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنها تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2018م.

وبحسب بنود العقد ستتولى بوبا العربية تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي شركة الاتصالات السعودية وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 05 أكتوبر المقبل.

وذكرت أنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2019.