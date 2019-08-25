محلل: قضية "ميدغلف" ستضيء على الاستقالات المفاجئة بشركات التأمين

اعتبر محلل أسواق مالية محمد الميموني، في مقابلة مع "العربية"، أن حجم الأموال المختلسة في قضية "ميدغلف" يعتبر سابقة في تاريخ السوق السعودية، متوقعاً أن يكون العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي السابق قد حصل على هذه الأموال على دفعات لسنوات وليس دفعة واحدة.

ولفت إلى أن الأثر الإيجابي لهذه القضية، سيترجم في فتح الباب العريض أمام التدقيق في حسابات شركات التأمين لاسيما أن في الفترة الماضية قد كثرت الاستقالات في أعضاء مجالس الإدراة لظروف خاصة، ما يطرح علامات الحيرة.

وذكرت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكمها لصالح الشركة في قضية العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي السابق بإلزامه بدفع مبلغ 152.7 مليون ريال لصالح الشركة.

ويحق للرئيس التنفيذي السابق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما.

وكانت ميدغلف قد رفعت قضية على الرئيس التنفيذي السابق في عام 2017 بعد حصوله على أموال من الشركة بدون وجه حق، وفقا لما ذكرته الشركة.