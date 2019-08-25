"الصمعاني" تتحول للخسارة بـ622 ألف ريال بالنصف الأول

تكبدت شركة "مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية"، خسائر بـ622 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بأرباح 2.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تراجعت بنسبة 73% إلى 226 ألف ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ833 ألف ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة إلى أن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض المبيعات، حيث انخفضت كميات المبيعات وكذلك انخفضت أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية وارتفع مخصص الزكاة.

على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات وانخفاض تكاليف التمويل وتأثر الفترة المماثلة من العام السابق بتطبيق المعيار المحاسبي (IFRS 9) بزيادة مخصص مخاطر الائتمان.

بينما أرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية.

على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات.