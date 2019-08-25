"موتيفا" التابعة لأرامكو تشتري "فلينت هيلز ريسورسز"

قامت شركة أرامكو السعودية من خلال ذراع التكرير التي تمتلكها في الولايات المتحدة Motiva Enterprises بتوقيع اتفاقية لشراء مصنع البتروكيماويات Flint Hills Resources المتاخم لمصفاتها النفطية في Port Arthur بولاية تكساس الأميركية، وذلك بهدف توسيع نشاطها في مجال البتروكيماويات.

هذا ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة التي من المتوقع أن يتم إغلاقها نهاية هذا العام، علما أن Flint Hills كانت قد اشترت المصنع من Huntsman Corp عام 2007 مقابل 770 مليون دولار.

ويدير مصنع Flint Hills وحدة لتكسير الإيثيلين طاقتها 1.57 مليار رطل سنويا ووحدة لإنتاج مركبات تدخل في صناعة النايلون وشبكات الأنابيب البلاستيكية. مع العلم أن مصفاة Motiva هي الأكبر في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التوسع لأرامكو السعودية في مجال البتروكيماويات لا يعتبر الأول لها، إذ قامت في مارس الماضي بشراء حصة أغلبية تبلغ 70% في شركة "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة/في صفقة خاصة بلغت قيمتها نحو 70 مليار دولار.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية "أرامكو" بعيدة المدى لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030 على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.