تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"نماء" للكيماويات

أعلنت شركة "نماء" للكيماويات عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد مساء الأحد بتاريخ 25/08/2019 إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي عبدالله بن عودة العنزي اعتباراً من التاريخ نفسه.

وبيّنت في بيان لها على موقع "تداول"، أنه تم تكليف محمد بن عبدالله المنصور رئيس تنفيذي لفترة مؤقتة اعتباراَ من تاريخ اليوم.

ويحمل المهندس محمد بن عبدالله المنصور شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير التنفيذيين من معهد IMD في سويسرا.

ولدية خبرة مهنية تمتد لـ30 سنة في مجال التشغيل والهندسة والاستشارات التنظيمية في أرامكو السعودية شملت مناصب إدارية واستشارية، كما عمل مستشارا للتطوير التنظيمي لوزير الصحة ومستشارا زائرا في الولايات المتحدة الأميركية ورئيسا تنفيذيا في القطاع الخاص اكتسب خلالها مهارات قيادية متنوعة في تطوير الاستراتيجيات ونماذج العمل والهيكلة وبرامج تحسين العمليات.