نمو أرباح "مكة للإنشاء" الفصلية 24% لـ87 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "مكة للإنشاء" بنسبة 16% إلى 135 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في شوال 1440هـ، مقارنة بـ116 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 24% إلى 87 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ70 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- عدم احتساب مخصص فروق زكوية محتملة تم احتسابها في الفترة المماثلة من العام السابق.



- رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه.



جاء ذلك على الرغم من انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة ميلينيوم لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.



ولنفس الأسباب أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.