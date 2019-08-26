"نماء للكيماويات" تلغي توصية بزيادة رأس المال 200 مليون ريال

قالت شركة نماء للكيماويات إن مجلس إدارتها قرار في اجتماعه أمس الأحد إلغاء توصية سابقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 200 مليون ريال.

وأرجع مجلس الإدارة إلغاء توصيته السابقة بزيادة رأس المال إلى عدم جدواها.

كان مجلس الإدارة قد أوصى في 29 يوليو من العام الماضي توصية بزيادة رأس مال الشركة، إلا أنه وفي 24 فبراير الماضي أنه سيعيد النظر في موضوع طلب زيادة رأس المال.

وفي سياق متصل أعلنت شركة "نماء" للكيماويات عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي عبدالله بن عودة العنزي اعتباراً من التاريخ نفسه.

وبيّنت في بيان لها على موقع "تداول"، أنه تم تكليف محمد بن عبدالله المنصور رئيس تنفيذي لفترة مؤقتة اعتباراً من تاريخ اليوم.

ويحمل المهندس محمد بن عبدالله المنصور شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير التنفيذيين من معهد IMD في سويسرا.