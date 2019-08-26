STC تختار "بوبا" لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت خلال يوم 25 أغسطس 2019 تعميد شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2018.

وعن تفاصيل العقد، فتترجم بتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي شركة الاتصالات السعودية وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 05 أكتوبر 2019.

من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2019 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.