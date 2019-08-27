الشركات الصينية تعود للربحية جزئيا.. لهذا السبب

عادت الشركات الصينية إلى الربحية في يوليو، جزئياً بسبب النتائج الضعيفة للفترة ذاتها من العام الماضي التي جعلت من أرقام يوليو تبدو أفضل حالا.

كذلك، لاقت الأرباح بعض الدعم من قفزة في مبيعات معدات الآلات الكهربائية، بسبب الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تحسن عوائد الشركات المصنعة للسيارات والمواد الكيميائية والزيوت المعالجة.

وارتفعت أرباح القطاع الصناعي بـ2.6% في يوليو على أساس سنوي بعد انخفاضها في يونيو.

أما للأشهر السبعة الأولى من العام، فقد انخفضت الأرباح بـ1.7%.

هذا وتوقع الاقتصاديون استمرار التباطؤ في الإنتاج الصناعي والطلب المحلي في التأثير على أرباح القطاع الصناعي في الفترة المقبلة، مشيرين إلى الآثار السلبية للحرب التجارية وإلى حاجة الاقتصاد إلى دعم من الحكومة، من المتوقع أن يحصل عليه.