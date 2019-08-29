ارتفاع أرباح "ماجد الفطيم" لـ2 مليار درهم بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة "ماجد الفطيم" قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 1% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى نحو ملياري درهم.

ونمت إيرادات الشركة بنسبة 1% خلال 6 أشهر لتصل إلى نحو 18 مليار درهم.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، توسعت أعمال "ماجد الفطيم" في أسواق جديدة، إذ أضافت 19 متجراً جديداً لـ Carrefour ومركزي تسوق جديدين، إضافة إلى 65 شاشة "ڤوكس سينما" جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة آلان بجاني في مقابلة مع "العربية"، إن نهاية 2020 ستكون أفضل بالنسبة للنمو مع "إكسبو دبي".

ولفت إلى نمو ملحوظ في قطاع السينما لدى المجموعة في السعودية وفي مصر، بينما الأسواق الأخرى تشهد بعضا من الركود والجمود نتيجة تحفظ المستهلكين على حجم مبالغ إنفاق الاستهلاك.

وتفتتح "ماجد الفطيم" 12 متجرا لـ"كارفور" في مصر خلال العام الحالي.