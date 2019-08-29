نمو أرباح "غازبروم" الروسية 16% لـ4.5 مليار دولار

ارتفع صافي ربح شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" 16% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 300.6 مليار روبل (4.55 مليار دولار).



وانخفضت مبيعات الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو/حزيران إلى 1.78 تريليون روبل من 1.83 تريليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وقالت غازبروم إنها جمعت مليار يورو من قرض طويل الأجل قدمه بنك أجنبي لم تذكر اسمه.