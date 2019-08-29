ارتفع صافي ربح شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" 16% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 300.6 مليار روبل (4.55 مليار دولار).
وانخفضت مبيعات الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو/حزيران إلى 1.78 تريليون روبل من 1.83 تريليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت غازبروم إنها جمعت مليار يورو من قرض طويل الأجل قدمه بنك أجنبي لم تذكر اسمه.
نمو أرباح "غازبروم" الروسية 16% لـ4.5 مليار دولار
ارتفع صافي ربح شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" 16% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 300.6 مليار روبل (4.55 مليار دولار).