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نمو أرباح "غازبروم" الروسية 16% لـ4.5 مليار دولار

المصدر: موسكو – رويترز
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ارتفع صافي ربح شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" 16% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 300.6 مليار روبل (4.55 مليار دولار).

وانخفضت مبيعات الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو/حزيران إلى 1.78 تريليون روبل من 1.83 تريليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت غازبروم إنها جمعت مليار يورو من قرض طويل الأجل قدمه بنك أجنبي لم تذكر اسمه.

كلمات دالّة

#غازبروم الروسية, #شركة الطاقة الروسية العملاقة, #النفط

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