"السريع" توافق على تخفيض رأس المال 71% لإطفاء خسائرها

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "مجموعة السريع التجارية الصناعية" المنعقدة أمس، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال عن طريق إلغاء 15.95 مليون سهم وبنسبة 70.89 % من رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وعن طريقة تخفيض رأس المال، فسيتم إلغاء 15,950,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (3.54) سهم لكل (5) سهم.

وقالت الشركة إنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

تجدر الإشارة، إلى أنه سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.