رد قاسٍ من "لوفتهانزا" على إعلان قطر رغبتها بشراء حصة

أبدت شركة لوفتهانزا الألمانية عدم ترحيبها بإعلان الخطوط الجوية القطرية، رغبتها بشراء حصة فيها أو التعاون معها لاستغلال فرص تجارية في ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، يوم الأحد، عن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله إنه مهتم بالاستثمار في لوفتهانزا لاستغلال فرص تجارية في أكبر اقتصاد أوروبي.

وجاء في تصريحات الباكر، في الدوحة على هامش زيارة يقوم بها رئيس وزراء ولاية ساكسونيا لقطر أنه "بشكل مبدئي، فإن الخطوط الجوية القطرية ستدرس شراكة مع لوفتهانزا لتعزيز خدمات النقل الجوي والسياحة في ألمانيا".

ليأتي الرد قاسياً من متحدث باسم لوفتهانزا تعقيبا على هذه الرغبة، قائلاً: "لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر".

وكان رئيس لوفتهانزا قد انتقد مرارا الخطوط الجوية القطرية، متهما إياها بتلقي دعم حكومي غير عادل.