في أول تصريح له منذ تعيينه.. بماذا تعهد رئيس "نيسان"؟

تعهد الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة نيسان لصناعة السيارات بالتزامه بالتحالف الاستراتيجي مع شركة رينو الفرنسية في أول تصريح رسمي منذ تعيينه.

ويواجه Makoto Uchida تحديات كبيرة بعد تراجع أرباح الشركة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 10 أعوام، وذلك بعد أكثر من عام على اعتقال الرئيس السابق كارلوس غصن بمزاعم سوء السلوك المالي والتي ينفيها غصن.

موضوع يهمك اختار تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي المهندس الفرنسي اللبناني هادي زبليط، المكلّف حاليا بقطاع التطوير والابتكار في المجموعة... مهندس فرنسي لبناني يقود تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي" شركات

وكانت إدارة شركة نيسان قد قامت بتغيرات في قيادتها العليا الشهر الماضي حيث تبنت أسلوب القيادة الجماعي لتحييد مخاطر الإدارة الفردية.

اختار تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي المهندس الفرنسي اللبناني هادي زبليط، المكلّف حاليا بقطاع التطوير والابتكار في المجموعة الفرنسية اليابانية، ليكون أمينها العام الجديد.

ويأتي قرار التعيين ليمثّل انطلاقة جديدة للتحالف الذي أصيب بشلل منذ عام، بسبب المشكلات القضائية التي لاحقت رئيسه السابق كارلوس غصن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكان غصن أيضا يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية إلى جانب البرازيلية، وقُبض عليه منذ عام بسبب مزاعم حول ارتكابه مخالفات مالية.