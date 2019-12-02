"مصر الجديدة للإسكان" تبيع 10% من أسهمها في يناير المقبل

قال وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية، هشام توفيق، إنه من المخطط أن تختار شركة "إن آي كابيتال"، بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات العامة، المستثمر الاستراتيجي لمنحه حق الإدارة والاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك نهاية شهر يناير المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، هاني الديب، قد صرح خلال الأسبوع الماضي أن العقود النهائية ستوقع بنهاية الربع الأول من 2020.

وذكرت مصادر مطلعة أن بنك الاستثمار "إن آي كابيتال"، دعا عدداً من بنوك الاستثمار لتقديم عروضهم للمنافسة في مناقصة إدراة طرح حصة إضافية من أسهم شركة مصر الجديدة في البورصة. ومن المتوقع أن تقدم البنوك عروضها فردياً أو ضمن تحالفات خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً للمصادر، التي لم تكشف عن أسماء البنوك.

وأبدت ثمان شركات اهتمامها المبدئي بالاستحواذ على نسبة 10% من الشركة وإدارتها، ومنها شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبي بي بارتنرز والمجموعة المالية هيرميس وإعمار مصر للتنمية وأوراسكوم للتنمية.

وقالت مصادر مطلعة الخميس الماضي إن سوديك وبي بي بارتنرز فقط قامتا بشراء كراسة الشروط الخاصة بعملية البيع، والتي أصبحت متاحة للبيع منذ الاثنين الماضي، وذلك وفقاً لنشرة "إنتربرايز".

ولدى المستثمرين فرصة حتى الواحدة مساء من يوم 14 يناير المقبل للتقدم بعروضهم، مع ضرورة التقدم بأي استفسارات بحلول 18 ديسمبر.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان قد دعت المطورين العقاريين بالقطاع الخاص وشركات الاستثمار المباشر للتقدم للاستحواذ على نسبة 10% من أسهمها وحقوق الإدارة في أكتوبر الماضي، بعد أن أعلنت في أبريل الماضي التراجع عن عرض حصة إضافية من الشركة بالبورصة ضمن الطروحات الحكومية.

وفي يوليو الماضي، أعيد إحياء خطة طرح حصة إضافية من الشركة بنسبة 25% من أسهم الشركة بالبورصة خلال الربع الأخير من 2019. لكن "توفيق" عاد وقال إنه من غير المحتمل إنهاء الصفقة خلال العام الجاري. وصرح الوزير المصري خلال الشهر الماضي بأنه تقرر طرح نسبة من 22% إلى 25% بما في ذلك نسبة 10% مخصصة لمستثمر استراتيجي كجزء من عقد الإدارة خلال الربع الأول من العام 2020.

وفي سياق متصل، تعكف وزارة قطاع الأعمال العام في الوقت الحالي على أن تختار من بين قائمة تضم 8 شركات للطرح العام بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات العامة من بينها إي فاينانس، وبنك القاهرة، وشركة النصر للتعدين.

ومن المتوقع طرح إحدى تلك الشركات نهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، فيما تخطط الحكومة المصرية لطرح عدد من الشركات خلال العام المقبل.